В День святого Валентина брошенная Шакира высмеяла «бывшего» и его новую девушку

Только это песня соул-артистки SZA под название Kill Bill, а в ней поется:

«Я могу убить своего бывшего, хоть это и не лучшая идея,

А потом и его девушку – как я до такого дошла?

Я могу убить своего бывшего, хоть все еще люблю его,

Но лучше за решетку сесть, чем быть одной».