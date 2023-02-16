В День святого Валентина брошенная Шакира высмеяла «бывшего» и его новую девушку

Певица Шакира продолжает хайповать на теме своего расставания с футболистом Жераром Пике. На День святого Валентина, когда принято поздравлять своих вторых половинок, она опубликовала в соцсетях видео, как моет полы на кухне (на во-о-от таких каблучищах!) и напевает некую песенку.
Только это песня соул-артистки SZA под название Kill Bill, а в ней поется:
«Я могу убить своего бывшего, хоть это и не лучшая идея,
А потом и его девушку – как я до такого дошла?
Я могу убить своего бывшего, хоть все еще люблю его,
Но лучше за решетку сесть, чем быть одной».
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Троллинг «бывшего» 80-го уровня. Напомним, летом 2022 года Шакира и Пике расстались после более десяти лет отношений и рождения двоих сыновей. Певица узнала, что футболист изменил ей с молодой подружкой, и со скандалом ушла от спортсмена, забрав детей.