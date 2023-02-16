ЭКМО, риск некроза пальцев, ушей: что происходит с Костомаровым после ампутации стоп

Роман Костомаров уже больше месяца борется за свою жизнь, находясь под постоянным наблюдением медиков. Ему провели операцию по ампутации обеих стоп. Врач фигуриста Сергей Царенко дал понять, что при использовании определенных методик лечения всегда есть риск породить новые проблемы.

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Он также пояснил, что если ИВЛ не помогает, а такая ситуация возможна при большом поражении легких, то пациент подключается к ЭКМО. И этот метод несет свой потенциал осложнений.

«Применяя подобное лечение, мы порождаем новые проблемы. К сожалению, при применении ЭКМО могут развиться микроциркуляторные нарушения. Как правило, это происходит на кончиках пальцев рук, ног, бывает и на ушах. И это ведет к некрозу. И есть риск того, что поражения могут касаться не только указанных областей, но и пойти дальше. Такая ситуация встречается не всегда, но возможна», — приводит ТАСС слова Сергея Царенко.

Однако благодаря ЭКМО медикам удалось избежать развития дыхательной и почечной недостаточности у Романа Костомарова. Доктор пояснил, что пока далеко не все угрозы сняты. Однако у фигуриста есть все шансы пойти на поправку.