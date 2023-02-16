«Я бы удалила Instagram* прямо сейчас, но не могу»: Ана Де Армас тоже оказалась противницей соцсетей

Быть звездой, значит, иметь миллионы подписчиков, верно? Но, почему-то, голливудские звезды все чаще напрочь отказываются от соцсетей и чтения комментариев.

На днях находящаяся на взлете своей карьеры 34-летняя актриса Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049», «Не время умирать», «Блондинка») дала большое интервью и коснулась в том числе темы социальных сетей.

«На данный момент у меня есть только Instagram*, и я почти не пользуюсь им, потому что чувствую, что в соцсетях всегда что-то не так, — призналась кинозвезда журналу Vanity Fair. — Если бы это зависело только от меня, я бы удалила Instagram* прямо сейчас, но не могу. Я понимаю, что я не просто актриса. У меня есть бренды, с которыми я работаю, и другие обязательства». «Это сложно, потому что вы чувствуете необходимость поделиться некоторыми личными мыслями или чем-то о своей личной жизни, чтобы люди интересовались вами. Вы должны как-то найти баланс, что мне кажется очень трудным».

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Ранее знаменитая голливудская кинодива Кира Найтли призналась, почему ее нет в соцсетях.

* Социальная сеть, заблокированная в России как принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.