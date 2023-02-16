Врач Костомарова дал исчерпывающий комментарий: «Есть серьезный шанс, что выживет»

Из-за сепсиса и гангрены Роману Костомарову провели операцию по ампутации обеих стоп. Однако состояние фигуриста все никак не придет в норму. Ранее также появилась информация, что олимпийскому чемпиону могли провести операцию и на кистях рук. Однако подтверждения эти сведения от близких спортсмена пока не получили.

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На связь с журналистами вышел врач Романа Костомарова. Он дал исчерпывающий комментарий о здоровье фигуриста. Директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России Сергей Царенко уверен, что у его пациента есть все шансы пойти на поправку.

«Тактика лечения, как и любая другая, имеет свою цену. Не все угрозы сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», - заверил врач.

Именно процедура ЭКМО позволила фигуристу снова дышать. Однако при ее применении могут развиться микроциркуляторные нарушения. Как правило, это происходит на кончиках пальцев рук, ног, бывает и на ушах.

По материалам ТАСС