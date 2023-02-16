«Не возвращайтесь в трейлеры»: Джейми Ли Кертис поделилась лайфхаком, как актеру получить больше экранного времени

А теперь внимание всех актеров! Секретами профессии делятся голливудские звезды.
64-летняя Джейми Ли Кертис («Хеллоуин», «Правдивая ложь», «Достать ножи») рассказала, как получить больше экранного времени в фильме, несмотря на возраст и второстепенную роль. Секрет актрисы прост – нужно оставаться на съемочной площадке и не уходить отдыхать в свой трейлер.
«Это мой секретный соус. Не возвращайтесь в свои трейлеры. Трейлеры вам не друзья», - цитирует Джейми американское издание insider.com.
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Эта формула помогла актрисе в популярном комедийном детективе «Достать ножи» 2019 года.
«Он (режиссер Райан Джонсон, - Прим. авт.) однажды назвал меня своим самым ценным игроком в «Достать ножи», и когда его спросили, почему, он сказал: «Потому что она всегда была на съемочной площадке. Она никогда не покидала площадку», — говорит Кертис. — В итоге он использовал меня в кадрах, в которых не собирался использовать, потому что я просто была на площадке».
Напомним, что первая половина 2010-х выдалась для возрастной актрисы не очень богатой на роли. Но потом она лихо вернулась на большие экраны с еще тремя частями «Хеллоуина», детективом «Достать ножи» и фантасмагорией «Все везде и сразу», которая получила множество номинаций на «Оскар» и BAFTA.