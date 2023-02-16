«Не возвращайтесь в трейлеры»: Джейми Ли Кертис поделилась лайфхаком, как актеру получить больше экранного времени

А теперь внимание всех актеров! Секретами профессии делятся голливудские звезды.

64-летняя Джейми Ли Кертис («Хеллоуин», «Правдивая ложь», «Достать ножи») рассказала, как получить больше экранного времени в фильме, несмотря на возраст и второстепенную роль. Секрет актрисы прост – нужно оставаться на съемочной площадке и не уходить отдыхать в свой трейлер.

«Это мой секретный соус. Не возвращайтесь в свои трейлеры. Трейлеры вам не друзья», - цитирует Джейми американское издание insider.com.

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