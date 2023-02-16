Новости шоу-бизнеса: Костомаров в коме после новой ампутации, у Овечкина умер отец, Большову оправдали в смертельном ДТП

Джиган попал с психбольницу

Рэпер Джиган обнаружился в психбольнице. День влюбленных он провел под присмотром медиков. Сам артист не рассказывает, что с ним. Не комментирует ничего и его жена, блогер Оксана Самойлова.

У Овечкина умер отец

Александр Овечкин спешно покинул команду в США и жену с детьми и срочно вылетел в Россию. Оказалось, что его отец был при смерти. Вечером пришла новость – Михаила Овечкина не стало. Ему был 71 год, он боролся с онкологией.

Большову оправдали в ДТП

Анна Большова осенью 2022 года стала фигурантом дела о ДТП, в котором погибла 31-летняя девушка. Звезда наехала на несчастную, от чего последняя скончалась. Накануне актрису оправдали – состава преступления не усмотрели.

Костомаров оказался в коме

После новой ампутации, на верхних конечностях, Роману Костомарову стало хуже. Врачи, обеспокоенные его состоянием, ввели пациента в медикаментозную кому. У него в левом легком обнаружили фиброз.