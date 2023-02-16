«Пожалуйста, не усугубляйте»: сравнение ситуаций Костомарова и Началовой прокомментировала пиар-менеджер певицы

Когда у госпитализированного фигуриста Романа Костомарова возникли осложнения и зашла речь об ампутации, люди вспомнили историю певицы Юлии Началовой, которая боролась с гангреной и скончалась в 2019 году. Однако, бывший пиар-менеджер артистки Анна Исаева попыталась пресечь все сравнения и разговоры про двух звезд.

«Пожалуйста, не усугубляйте. Не говорите о чей-то сломанной жизни в проброс, в качестве примера. Не позволяйте себе распущенности в отношении чужой беды», - написала Исаева в соцсети.

Исаева считает, что вместо того, чтобы обсуждать слухи и сравнивать, лучше тратить время правильно: помолиться в храме за фигуриста и сходить на ледовое благотворительное шоу в его поддержку, подобрать нужные слова в адрес Костомарова и его семьи. Сама Анна выразила надежду на чудо и пожелала здоровья чемпиону.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, Костомарову с его согласия ампутировали стопы, удалили некроз на верхних конечностях. Состояние фигуриста по-прежнему вызывает опасения у близких, температура скачет, а после новой ампутации самочувствие ухудшилось.