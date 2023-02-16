Наталья Рудова сверкнула влажными прелестями в ванне: волшебная пена скользит по бедрам

Актриса из сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова активно начала подготовку к лету. Красотка следит за питанием, посещает салонные процедуры, а также балует себя ваннами с солью. Как проходят водные процедуры, звезда периодически показывает в своем микроблоге, будоража фанатов перед сном.

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На этот раз Наталья снова взяла смартфон с собой, чтобы поснимать процесс. Зачерпывая горстями пену, она нежно провела по мокрому бедру рукой, оставляя мыльное облачко на коже.

«Волшебная пена «Принцесса», меняющая цвет воды», - рассказала красотка.

При этом, Рудова позаботилась об умиротворяющей атмосфере: включила сериал, зажгла свечи, засыпала английской соли в воду.