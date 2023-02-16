С трудом говорит, еле ходит: что происходит со здоровьем Пугачевой, объяснил Соседов

Алла Пугачева напугала подписчиков в Сети новыми кадрами. Точнее, своим голосом, едва звучащим за кадром. Фолловеры заметили, что речь дается примадонне с трудом. Однако, ослабленный и хриплый звук, издаваемый артисткой, не стал удивительным для музыкального критика Сергея Соседова. Он напомнил, что свои связки женщина, которая поет, запустила давно.

«Ей связки сказали «до свидания» еще 20 лет назад. Она не следила никогда за голосом. У нее там все изношено. Какой образ жизни она вела, все знают – она пила и курила», - заметил эксперт в беседе с сайтом «Абзац».

Отдельно Соседов затронул тему общего самочувствия звезды. Сбежавшая в Израиль артистка имеет возможность лечиться у лучших местных врачей.

«Она все время лечится. Еле ходит. Вы бы прошли рядом – не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит – как семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище», - объяснил проблемы звезды Соседов.

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