Клава Кока оголила передок: родинку на интимном месте видно всем

Популярная исполнительница Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, все чаще эпатирует публику своими откровенными нарядами. Одежда на грани приличия давно покинула чат – звезда пошла еще дальше, хотя казалось, что это невозможно. И выбирает вещи, которые оголяют ее интимные места.

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На минувшем концерте Кока блеснула оголенным животом. Публика лицезрела любимицу в платье, состоящем из двух частей – верх и них соединялись перемычкой, и родинку на оголившемся интимном месте увидели все. Клава часто выглядит куда более откровенно, а основу ее концертного гардероба составляют «лохмотья».