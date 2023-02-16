Клава Кока оголила передок: родинку на интимном месте видно всем

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети

Певица выбрала спорный наряд для выхода на сцену.

Популярная исполнительница Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, все чаще эпатирует публику своими откровенными нарядами. Одежда на грани приличия давно покинула чат – звезда пошла еще дальше, хотя казалось, что это невозможно. И выбирает вещи, которые оголяют ее интимные места.

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На минувшем концерте Кока блеснула оголенным животом. Публика лицезрела любимицу в платье, состоящем из двух частей – верх и них соединялись перемычкой, и родинку на оголившемся интимном месте увидели все. Клава часто выглядит куда более откровенно, а основу ее концертного гардероба составляют «лохмотья».

Клава Кока. Фото: соцсети

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