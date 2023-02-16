Обнародованы последние слова жены Костомарова о его состоянии: что происходит на самом деле

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров несколько недель борется за жизнь в Коммунарке. У фигуриста ампутированы стопы из-за начавшейся гангрены, проведена повторная операция по удалению некроза на верхних конечностях, и накануне появилась информация об ухудшении его самочувствия. Врачам пришлось ввести спортсмена в искусственную кому.

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Родные фигуриста засекретили историю болезни, сами ничего не комментируют. До поклонников доходят лишь комментарии некоторых экспертов да утечка новостей из больницы. Но депутат Госдумы, чемпионка Светлана Журова передала последние слова жены Костомарова, Оксаны Домниной, о происходящем. Политик на связи с семьей фигуриста и рассказала, что у них происходит.

«Пока Оксана не скажет, никто не может знать наверняка, что с Романом происходит. В день рождения Костомарова Оксана просто написала мне одно слово «Держимся». Без подробностей», - передала Журова.

По материалам сайта mk.ru