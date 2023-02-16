Веру Брежневу вырезали из сериала «Мажор»: как будто и не снималась

Уроженка Украины Вера Брежнева сделала блестящую карьеру в России не только на эстраде, но и в кино. Она снялась во многих проектах, в том числе в сериале «Мажор» с Павлом Прилучным. После ее бегства из страны и осуждения звезду в шоу-бизнесе «отменили», как и в киноиндустрии. Поскольку из сериала ее просто вырезали.

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Кадры с Брежневой в сериале не нашла Ксения Собчак. Она сообщила, что по телеканалу ТВ-3 «Мажор» идет без экс-солистки «ВИА Гры». Там певица играла саму себя, и, по мнению Собчак, вырезанные сцены с певицей лишили смысла расследование в серии.