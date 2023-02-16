Каролина Севастьянова показала оголенный тыл: без нижнего белья вышла в свет!

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выглядит как настоящая модель. Она оставила карьеру еще 10 лет назад, но продолжает поддерживать форму, поэтому неудивительно, что ее фигурой и растяжкой восторгаются тысячи поклонников.

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Севастьянова живет в Монако и регулярно делится с подписчиками микроблога кадрами своих будней. Накануне красавица вышла в свет в красном мини-платье, подчеркнувшем прелести ее фигуры. Фасон с открытой спиной оголил тыл гимнастки, и все увидели, что нижнего белья на ней нет. Звезде не привыкать к таким смелым поступкам, она уверенна в себе и своей форме.