Каролина Севастьянова показала оголенный тыл: без нижнего белья вышла в свет!

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Гимнастка не перестает удивлять.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выглядит как настоящая модель. Она оставила карьеру еще 10 лет назад, но продолжает поддерживать форму, поэтому неудивительно, что ее фигурой и растяжкой восторгаются тысячи поклонников.

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Севастьянова живет в Монако и регулярно делится с подписчиками микроблога кадрами своих будней. Накануне красавица вышла в свет в красном мини-платье, подчеркнувшем прелести ее фигуры. Фасон с открытой спиной оголил тыл гимнастки, и все увидели, что нижнего белья на ней нет. Звезде не привыкать к таким смелым поступкам, она уверенна в себе и своей форме.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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