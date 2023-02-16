«Человек в реанимации»: Журова – о состоянии Костомарова после новой ампутации

Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в стенах Коммунарки. Поклонники, друзья и коллеги следят за новостями оттуда, но родные предпочли не афишировать информацию. Поэтому в прессу просачиваются сведения, которые «утекают» от окружающих в больнице людей. Правда, Геннадий Онищенко отказался комментировать происходящее с олимпийским чемпионом.

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Звезда конькобежного спорта, депутат Светлана Журова осудила тех, кто дает прогнозы о здоровье фигуриста. Она считает, что родные правильно сделали, что «закрылись» от общественности.

«Человек в реанимации. Тут без образования ясно, что температура будет скакать. Понятно, что идут процессы. Онищенко правильно сказал: «Я не вижу больного, как я могу его комментировать». Врачи, которые делают это опосредованно на основаниях прессы, просто некомпетентны», - считает чемпионка.

Костомарову, напомним, ампутировали стопы и провели на днях, по последним данным, еще и операцию на верхних конечностях, удалив некроз с кистей.

По материалам сайта mk.ru