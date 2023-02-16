Дарья Мороз впервые вышла в свет с новым бойфрендом: это известный музыкант

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз после развода с отцом своего единственного несколько лет была одна. Однако, в последнее время в ее личной жизни произошли перемены. И актриса решила рассекретить бойфренда. Накануне она вышла в свет с известным музыкантом, с которым ее связывают романтические отношения.

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Мороз появилась на мероприятии, приуроченном будущей премьере нового сезона «Содержанок» не одна, а в компании с аккордеонистом Петром Дрангой. Парочка не скрывала взаимности, то и дело обнимаясь и одаривая друг друга нежными взглядами.

Добавим, что Дарья Мороз на год старше нового избранника. Ей 38 лет, ранее она была замужем дважды. Воспитывает 12-летнюю дочь Анну Богомолову.

По материалам сайта StarHit