Сергей Соседов про дебютное пение Алины Загитовой: «Это разговор под музыку»

Фигуристка Алина Загитова дебютировала в качестве певицы в День всех влюбленных, исполнив дуэтом с Zivert песню Credo на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Вокал спортсменки оценил критик Сергей Соседов. Который признал, что чемпионка спела не хуже оригинала.

«Не скажу, что это плохое исполнение, но это не хуже Zivert. Такие песни, какие поют сегодня, может спеть кто угодно, практически любой это сделает. По этому видео нельзя сказать, что Загитова спела плохо. Да и сама песня. Что там петь?

Это не какая-та вокальная песня, не репертуар Уитни Хьюстон или Мэрайи Кэри. Такое споет каждый с улицы. Это разговор под музыку, вся мелодия на трех-четырех нотах», - объяснил Соседов свое мнение сайту News.ru.