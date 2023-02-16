Нужна няня не из России: Эммануил Виторган угодил в крупный скандал

83-летний актер Эммануил Виторган часто обращается к своей онлайн-аудитории. На этот раз он решил поискать помощников в семью и сделал объявление о поиске няни, в котором указал, что она должна обязательно быть не просто неместной, а вовсе из заграницы.

«Срочно, кто знает хорошую няню. Приличного человека, до 50 лет. Из Молдавии, Украины, Грузии. Не обремененную семьей. Только с проживанием», - написал артист в своем микроблоге.

За что тут же получил в ответ от подписчиков шквал критики. Люди обвинили его в русофобии, пытаясь получить ответ на вопрос, чем же ему местные люди не угодили. Виторган ответил, что, мол, няня нужна не его семье, а друзьям. И это не его требования.

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Напомним, у Виторгана подрастают две дочки-дошкольницы, люди уверены, что обе они рождены суррогатной мамой. Хотя жена актера, Ирина Млодик, уверяла, что забеременела в 56 лет и произвела на свет Этель, которой сегодня уже 5 лет, а Клару через им год родила уже сурмама.