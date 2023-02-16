Няня найдена: Орлова раскрыла, кто приглядывает за ее малюткой-дочерью

Актриса и певица Ольга Орлова продолжает наслаждаться своим материнством. Напомним, в начале февраля теледива во второй раз стала мамой. Дочь Анну 45-летняя артистка родила от бизнесмена по имени Валерий. Пара планировала беременность и долго шла к своей цели.

Сегодня красотка поделилась в соцсетях с подписчиками милым роликом. К слову, теледива не только воспитывает малышку, но и дрессирует четырех собак. Орлова показала, как питомцы отреагировали на появление нового члена семьи.

Пока новорожденная Анна тихо и мирно спит в кроватке, за ней с интересом и удивлением наблюдает собака по кличке Дина. По словам Орловой, ее питомцы быстро подружились с малышкой.

«Вопрос с няней решен, я считаю», - с юмором подписала забавный ролик ведущая.

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