Иветти и Львеночек воссоединились: звезды сериала «Клон» поцеловались спустя 22 года

Вера Фишер

Вера Фишер. Фото: соцсети звезды

Бразильские актеры Вера Фишер и Режиналдо Фария встретились. Они по-прежнему нежны друг к другу.

И вот уже 22 года прошло с тех пор, как в эфире показывали бразильский сериал «Клон». Тогда многие вечером собирались у телевизора, чтобы узнать, чем закончится история любви Жади, которую сыграла Джованна Антонелли, и Лукаса в лице Мурилу Бенисиу.

Но также в сериале была яркая романтическая линия у героини Веры Фишер. Ее героиня Иветти все 250 серий пыталась быть вместе с Леонидасом, которого играл Режиналдо Фария. 

В сериале Фишер своего возлюбленного звала Львеночком. Герой лишь потом смирился с этим. В конце сериала она даже родила ему близнецов. И вот спустя 22 года актеры воссоединились. В соцсети Вера выложила кадр, на котором  целует своего коллегу. Примечательно, что они почти не изменились с тех пор, как шли съемки сериала. 

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Вера Фишер и Режиналдо Фария. Фото: соцсети звезды

Поклонники были дико рада увидеть их снова вместе. Многие отметили, что скучают по это парочке. Напомним, что Фишер уже 71 год. В молодости она даже выиграла конкурс красоты «Мисс Бразилия». А в начале карьеры она  родила сына, но потом у нее возникла пагубная зависимость и ее лишили родительских прав. Она смогла излечиться к 2000-м году и тогда снялась в «Клоне», который перезапустил ее карьеру.

А вот Режиналду уже 85 лет. Он счастлив во втором браке с  избранницей по имени Вания Дото. От первого брака у актера есть дети — актеры Марсело, Карлос Андре Фария и режиссер Режис Фария.

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