Иветти и Львеночек воссоединились: звезды сериала «Клон» поцеловались спустя 22 года

И вот уже 22 года прошло с тех пор, как в эфире показывали бразильский сериал «Клон». Тогда многие вечером собирались у телевизора, чтобы узнать, чем закончится история любви Жади, которую сыграла Джованна Антонелли, и Лукаса в лице Мурилу Бенисиу.

Но также в сериале была яркая романтическая линия у героини Веры Фишер. Ее героиня Иветти все 250 серий пыталась быть вместе с Леонидасом, которого играл Режиналдо Фария.