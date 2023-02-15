Капли стекают вниз: Ольга Бузова в мокром купальнике оголила свой пышный тыл со «сладкими» складками

На этот раз Ольга устроила смелую фотосессию. Она находится на съемках шоу в Африке. Телеведущая нашла время, чтобы в купальнике освежиться в бассейне. Она оголила свои пополневшие формы. Блондинка решила показать свой тыл. Она намочила прелести. По ее бедрам стекали капли воды. Бузова без стеснения демонстрировала фигуру.

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