Капли стекают вниз: Ольга Бузова в мокром купальнике оголила свой пышный тыл со «сладкими» складками

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных телеведущих. Также блондинка часто выступает на сцене. Не так давно она отметила свое 37-летие. Артистка старается держать себя в форме. Она заверяет, что не обделена мужским вниманием. Звезда не перестает делится смелыми образами.
На этот раз Ольга устроила смелую фотосессию. Она находится на съемках шоу в Африке. Телеведущая нашла время, чтобы в купальнике освежиться в бассейне. Она оголила свои пополневшие формы. Блондинка решила показать свой тыл. Она намочила прелести. По ее бедрам стекали капли воды. Бузова без стеснения демонстрировала фигуру.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети были ошарашены. Многие признались, что Ольга их поразила своими формами. «Ольга сразу голой выходи и все будет шик», «Вторая Волочкова», «Какая вы стали мощная», «Прям округлилась со всех сторон», «Фотошопа добавила», «Ну прям сочная штучка», «Орех опять оголила», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды