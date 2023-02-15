Обнаженная Рудова поласкала себя в пенной ванне: не смогла устоять (видео)

Порой Рудова делится личными кадрами. Она решила принять ванную с пенной. Актриса разделась и легла в водичку. При этом она не выключила камеру. Блондинка стала гладить свои ноги. Она расслабилась в полумраке. Наталья призналась, что морская соль ее расслабила.

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Пользователи Сети были поражены. Многие отметили, что артистка слишком откровенна. Другие восхитились ее формами. «Ну что за ангел», «Какая красотка», «Очень соблазнительно», «Ну прям нимфа», «Какая же вы соблазнительница», «Шалунья», — стали писать пользователи Сети.