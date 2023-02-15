Тодоренко в платье оверсайз и кожаном жакете появилась с Подольской на бранче в честь нового сезона «Содержанок»

Регина Тодоренко уже давно стала популярной. Она снимает свои передачи и зачастую участвует в телевизионных проектах. В прошлом году артистка снова стала мамой. Теперь она с Владом Топаловым растит двоих сыновей — Михаила и Мира. Однако звезда не перестает ездить на съемки и недавно снова стала членом жюри у шоу «Маска».
На этот раз Тодоренко решила выйти в свет. Она отправилась на бранч в честь скорой премьере четвертого сезона сериала «Содержанки». На мероприятии собрались актеры, которые были задействованы в съемках. Среди них были Марина Зудина, Александра Ребенок, Дарья Мороз.
Регина появилась на публике в платье оверсайз и кожаном удлиненном жакете. Она скрыла изъяны фигуры. Телеведущая встретила подругу по шоу «Ледниковый период» Наталью Подольскую. Она предпочла надеть брюки цвета «Тиффани» и блузку с накидкой.
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Они решили поддержать Мороз, которая в этот вечер блистала на ковровой дорожке. Многие поклонники восхитились подружками. Напомним, что премьера нового сезона «Содержанок» состоится 16 февраля.