Виктория Боня в мокром купальнике оголила манкие формы: не только грудь во всей красе (горячее фото)

Виктория Боня уже давно стала известной. После съемок в шоу «Дом-2» она построила карьеру на телевидении, а также переехала жить в Монако. В свои 43 года она не перестает работать над собой. Примечательно, что светская львица пытается поправиться. После восхождения в горы звезда похудела, но ей нравятся более пышные формы.
Недавно Боня улетела отдыхать на Мальдивы. Она долгое время загорала на роскошной яхте. Телеведущая красовалась в купальнике. А накануне она высадилась на острове. Светская львица успела покрасоваться в белоснежном платье. А теперь Виктория устроила пикантную фотосессию. Она предстала в мокром купальнике. Звезда засветила свою грудь и другие прелести.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие поразились тому, в какой она находится форме.
«Это так красиво», «Фигура достойная наград», «Ну прям бесподобная», «Ну ничего себе, какое фото», «Но как же эти купальники в мокром виде портят фигуру», «Не могут люди поверить, что после 40 женщина может быть о-го-го-огонь», — прокомментировали пост подписчики.