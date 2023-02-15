Виктория Боня в мокром купальнике оголила манкие формы: не только грудь во всей красе (горячее фото)

Недавно Боня улетела отдыхать на Мальдивы. Она долгое время загорала на роскошной яхте. Телеведущая красовалась в купальнике. А накануне она высадилась на острове. Светская львица успела покрасоваться в белоснежном платье. А теперь Виктория устроила пикантную фотосессию. Она предстала в мокром купальнике. Звезда засветила свою грудь и другие прелести.

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