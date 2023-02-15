Директор медицинского центра при Минздраве РФ о состоянии Костомарова: «Есть серьезный шанс, что пациент выживет»

Роман Костомаров больше месяца находится в больнице. Он даже день рождения встретил в больничной палате. Фигурист заболел пневмонией, а потом у него начался сепсис. Каждый день появляются тревожные новости, но мама чемпиона, Валентина Николаевна, признавалась, что не всему можно верить.

На днях в СМИ сообщили, что Костомарову ампутировали стопы, а затем и кисти рук. Затем его состояние ухудшилось.