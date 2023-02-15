Директор медицинского центра при Минздраве РФ о состоянии Костомарова: «Есть серьезный шанс, что пациент выживет»

Роман Костомаров больше месяца находится в больнице. Он даже день рождения встретил в больничной палате. Фигурист заболел пневмонией, а потом у него начался сепсис. Каждый день появляются тревожные новости, но мама чемпиона, Валентина Николаевна, признавалась, что не всему можно верить.
На днях в СМИ сообщили, что Костомарову ампутировали стопы, а затем и кисти рук. Затем его состояние ухудшилось.
По последним данным, Костомаров оказался в коме после последний операции. А позже выяснилось, что его дыхание нормализовалось. Фигуриста стали чаще приводить в сознание.
Директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России Сергей Царенко пояснил, что врачи выбрала оптимальную схему лечения для чемпиона.
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«Вся тактика лечения Костомарова, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену.
Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», — рассказал Царенко, пишет ТАСС.