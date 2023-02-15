Агата Муцениеце в тугом топике блеснула взмокшим декольте: забыла про лифчик, засветив напряженные «вишенки»

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала одной из успешных молодых актрис в России. После развода с Павлом Прилучным она стала еще чаще сниматься. Артистка похудела и стала одеваться более женственно. Она признавалась, что не обделена мужским вниманием. При этом звезда не перестает работать над собой.
На этот раз Агата решила провести время в спортзале. Она облачилась в лосины и тугой топик. Актриса насладилась тренировкой на элипсе. Она решила заснять себя без макияжа. Экс-жена Прилучного так старалась, что у нее взмокла грудь. Она засветила напряженные ореолы своих интимных прелестей. Муцениеце даже стала танцевать, изгибаясь прямо во время тренировки.
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Поклонники признались, что Агата сразила их своим старанием, а также фигурой. «Какая стройняшка», «Просто пупсик без макияжа», «Как у вас грудь взмокла», «Неловко, когда нет лифчика», «Просто богиня», «Какие у вас формы», — стали писать пользователи Сети.