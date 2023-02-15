Неожиданный поворот: Джиган попал в частную психиатрическую клинику

Джиган

Джиган. Фото: Global Look Press

Рэпер провел День всех влюбленных в клинике.

Джиган является известным рэпером. Он так много зарабатывает, что в прошлом году устроил для своей жены Оксаны Самойловой вторую свадьбу. Пара с размахом отметила радостное событие. Однако теперь артист поразил поклонников, так как был замечен с фингалом в больнице. 

«Со мной все в порядке! Это ММА, детка. Я просто лечу травмы, у нас в семье все хорошо», — заверил он.

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Примечательно, что выяснилось, что Джиган лежит в стационаре частной психиатрической клиники «Роса». Журналисты выяснили, что именно там были сделаны снимки, на которых позировал рэпер. Отмечается, что центр работает по нескольким направлениям: психология, психиатрия, лечение зависимостей и неврология. Пока остается загадкой, по какой причине он туда попал. 

А вот Самойлова никак не комментирует госпитализацию супруга. Она заявила, что для нее сложившаяся ситуация — «экологичное проживание». Кадры из клиники  попали в руки сайта Super.

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