Ольга Бузова игриво задрала подол платья, блеснув своими прелестями без белья: привлекает внимание мужчин

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Блондинка ведет передачи, выступает на сцене и посещает премии. В свои 37 лет она старается следить за внешностью. Однако пока ей не удается похудеть. На съемках в Африке звезда успела поразить фанатов снимками в купальнике.
На этот раз Ольга решила похвастаться новым нарядом. Она проводит время на съемочной площадке. Телеведущая решила покрасоваться в ярком платье с принтом в полусвободном крое. Она отказалась от нижнего белья. Бузова решила игриво задрать подол наряда, продемонстрировав свои изящные бедра. Звезда показала свои прелести.
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На этот раз Ольга поразила поклонников. Многие заметили, что в этом наряде артистка скрыла пополневшие ягодицы и живот.
«А что за наряд бабушки?», «Прям деревенская леди», «Тут хоть живот не торчит», «Задирает подол каждый раз», «В трусах привычнее», «А белье не надела? Сразу грудь сдулась», — стали писать подписчики.