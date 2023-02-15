Ольга Бузова игриво задрала подол платья, блеснув своими прелестями без белья: привлекает внимание мужчин

На этот раз Ольга решила похвастаться новым нарядом. Она проводит время на съемочной площадке. Телеведущая решила покрасоваться в ярком платье с принтом в полусвободном крое. Она отказалась от нижнего белья. Бузова решила игриво задрать подол наряда, продемонстрировав свои изящные бедра. Звезда показала свои прелести.

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