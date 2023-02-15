Бородина в топике-ленте не скрыла округлые полушария груди: показала «сочности» на камеру

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала не только знаменитой, но и богатой. Ксения много путешествует, а также любит покупать дорогие наряды. Она не скрывает, что после развода с Курбаном Омаровым стала себе больше позволять. Примечательно, что звезда даже наряды теперь выбирает более смелые.
Примечательно, что Ксения на этот раз приняла участие в фотосессии. Она облачилась в кожаную юбку и топик-ленту. Телеведущая не только подчеркнула свои формы, но и блеснула глубоким декольте. Она не скрыла пышные полушария груди. Ей сделали укладку с мокрым эффектом. Бородина крупным планом сняла свои прелести.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения в 39 лет. Сама звезда ранее признавалась, что переживает из-за предстоящего юбилея.
«Вы в шикарной форме», «Наряды у вас все откровеннее», «Как-то грустно смотреть на молодящихся дам», «Тут декольте все затмило», «Мужчины не хватает, уже видно», — стали писать в Сети.