Бородина в топике-ленте не скрыла округлые полушария груди: показала «сочности» на камеру

Примечательно, что Ксения на этот раз приняла участие в фотосессии. Она облачилась в кожаную юбку и топик-ленту. Телеведущая не только подчеркнула свои формы, но и блеснула глубоким декольте. Она не скрыла пышные полушария груди. Ей сделали укладку с мокрым эффектом. Бородина крупным планом сняла свои прелести.

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