Умер отец Александра Овечкина после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью

Александр Овечкин является известным хоккеистом. Накануне его отец Михаил Овечкин попал в больницу. Известно, что он боролся с раком. А 15 февраля стало известно, что папа спортсмена умер. О случившемся сам Овечкин сообщил в соцсети.
«Сегодня не стало моего отца… Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал он.
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Отметим, что Александр лишь на днях спешно покинул США, оставив там жену Анастасию Шубскую с сыновьями. По всей видимости, он знал о плохом самочувствии отца. Пока не известно, успел ли хоккеист попрощаться с родным человеком.
Напомним, что Михаил Овечкин был футболистом. Он выступал за столичное «Динамо». Спортсмен с радостью проводил время с внуками.
Михаил Овечкин с женой и внуками. Фото: соцсети