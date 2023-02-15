Умер отец Александра Овечкина после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью

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Отметим, что Александр лишь на днях спешно покинул США, оставив там жену Анастасию Шубскую с сыновьями. По всей видимости, он знал о плохом самочувствии отца. Пока не известно, успел ли хоккеист попрощаться с родным человеком.

Напомним, что Михаил Овечкин был футболистом. Он выступал за столичное «Динамо». Спортсмен с радостью проводил время с внуками.