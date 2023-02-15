Не успели спасти: мама звезды «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанака умерла под завалами в Турции

Недавно случилась большая трагедия. Из-за сильного землетрясения пострадали тысячи людей в Турции и Сирии. От некоторых городов остались лишь развалины. Число погибших превысили 35 тысяч человек. Трагедия коснулась многих семей. Турецкие актеры не только помогали согражданам, но и сами искали родных под завалами.
На этот раз звезда сериала «Постучись в мою дверь» Башак Гюмюлджинелиоглу сообщила печальную новость. Всю неделю она пыталась найти маму своего мужа Чагры Чытанака. Женщина жила в районе Хатай. Туда никак не могли добраться спасатели.
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«У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста», — писала в соцсетях Башак.
А 14 февраля стало известно, что мать Чагры Чытанака спасти не удалось — пенсионерка погибла под завалами. Поклонники выражают соболезнования актеру, который пришел в отчаяние из-за случившегося.
Мама Чагры Чытанака. Фото: соцсети