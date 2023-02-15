Савельева страстно поцеловала Сафонова на улице: муж отреагировал холодно, удивив публику

На этот раз Савельева решила поделиться трогательными кадрами. Она проводит время с семьей в Израиле. На видео певица страстно целует Сафонова. Она предстала в сером костюме с пальто. Артистка с нежностью обвила руками шею мужа. Однако актер остался неподвижен и даже руки из кармана не вынул.

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