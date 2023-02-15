Савельева страстно поцеловала Сафонова на улице: муж отреагировал холодно, удивив публику

Саша Савельева раньше была солисткой группы «Фабрика». Она стала популярной. Однако несколько лет назад артистка решила начать сольную карьеру. Она впервые стала мамой, родив сына Леона. Певица захотела больше времени посвящать семье. Во всем ее поддерживает муж Кирилл Сафонов, который часто выступает оператором ее клипов.
На этот раз Савельева решила поделиться трогательными кадрами. Она проводит время с семьей в Израиле. На видео певица страстно целует Сафонова. Она предстала в сером костюме с пальто. Артистка с нежностью обвила руками шею мужа. Однако актер остался неподвижен и даже руки из кармана не вынул.
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«Мне нравится день 15 февраля», — написала Саша.
Поклонники решили, что у отношениях супругов пробежал холодок.
«В вас больше страсти на видео. Муж не обнял даже», «Руки в карманах, когда его женщина целует, не айс», «Ой, а почему муж руки в карманы?», «Любовь словно увядает», «Красивые», — стали писать подписчики.