Отец Александра Овечкина госпитализирован с тяжелым заболеванием

Неутешительные новости о семье знаменитого на весь мир хоккеиста Александра Овечкина. Журналист узнали, что отец звезды спорта, 71-летний Михаил Овечкин уже несколько недель находится на лечении в онкологическом институте имени Герцена.

Диагноз тяжелый — злокачественное образование сигмовидной кишки. Об этом пишет MK.ru, отмечая, что ситуация усугубляется тем, что в 2014 году мужчина перенес сердечный приступ, отголоски которого периодически дают о себе знать.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин срочно покинул Америку и улетел в Россию по семейным обстоятельствам. Состояние отца наверняка и есть то самое обстоятельство.

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Напомним, Михаил Овечкин в прошлом был футболистом, выступал за столичное «Динамо». Спортивная семья повлияла на то, что младший сын Александр увлекся хоккеем, хотя родители и были против этого травмоопасного вида спорта.