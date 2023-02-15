Агата Муцениеце в тугих лосинах выпятила свой «крепкий орешек»: лишила всех дара речи

Примечательно, что Агата много времени уделяет спорту. Она в свои 33 года уже растит двоих детей, но держит себя в форме. Актриса поделилась кадрами, на которых предстала в тугих лосинах и топике в спортзале. Она сделала приседания, выпятив свою пятую точку. Муцениеце блеснула своими округлыми формами.

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