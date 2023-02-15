Агата Муцениеце в тугих лосинах выпятила свой «крепкий орешек»: лишила всех дара речи

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным долго переживала, но смогла похудеть, сняться в новых проектах и даже купила дом. Она за последние месяцы не раз выходила в свет в пикантных нарядах. Звезда признается, что мужчины начали с ней знакомиться.
Примечательно, что Агата много времени уделяет спорту. Она в свои 33 года уже растит двоих детей, но держит себя в форме. Актриса поделилась кадрами, на которых предстала в тугих лосинах и топике в спортзале. Она сделала приседания, выпятив свою пятую точку. Муцениеце блеснула своими округлыми формами.
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Поклонники были сражены ее фигурой. Многие стали комплиментами артистку.
«Просто конфетка», «До чего стильная», «Вот это орех», «Как круто вы выглядите», «Рельеф фигуры поражает», «Выглядите горячо», «И все мужчины обомлели», «Хороша со всех сторон», — стали писать пользователи Сети.