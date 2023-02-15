Ирина Шейк разделась в День святого Валентина: сразила изящными изгибами фигуры в одних трусиках

Ирина поделилась пикантным кадром в День святого Валентина. На этот раз модель разделась. Она позировала топлес, оголив свои изящные изгибы фигуры. Брюнетка была в одних трусиках. Она грациозно легла на пол, выпятив свою пятую точку. Шейк заявила, что так выглядит ее праздничное настроение.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».