Ирина Шейк разделась в День святого Валентина: сразила изящными изгибами фигуры в одних трусиках

Ирина Шейк — муза многих модельеров. В 37 лет модель не перестает щеголять на подиумах и участвовать в модных фотосессиях. Она живет в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Однако о личной жизни звезда умалчивает после расставания с Брэдли Купером.
Ирина поделилась пикантным кадром в День святого Валентина. На этот раз модель разделась. Она позировала топлес, оголив свои изящные изгибы фигуры. Брюнетка была в одних трусиках. Она грациозно легла на пол, выпятив свою пятую точку. Шейк заявила, что так выглядит ее праздничное настроение.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
К слову, она все же получила в этот день букет роз. Ирина решила не называть имя дарителя. Поклонники надеются, что она воссоединилась с Купером. Многие осыпали ее комплиментами.
«До чего шикарная», «Выглядит бесподобно», «Какая фигура», «Идеальная женщина», «Тут все прекрасно», — стали писать в Сети.