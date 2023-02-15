«Анюта пока не помощник»: Ольга Орлова засняла спящую дочку в кроватке с балдахином (видео)

Ольга Орлова уже давно не выступает на сцене. Она стала ведущей шоу «Дом-2». Артистка раньше скрывала личную жизнь. Однако она вышла замуж за бизнесмена два года назад. А в 2022 году телеведущая объявила о беременности. Многие звезду обвиняли в обмане. Но 6 февраля она родила дочку Анну.
Примечательно, что Ольга снова подверглась критике. Некоторые не верят, что она вынашивала ребенка и родила его. Злопыхатели считают, что артистка воспользовалась услугами суррогатной матери, носила накладной живот, а в роддоме показывала малышку, которой было уже несколько дней от роду.
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Орлова смеется над обвинениями. На этот раз она засняла, как дочка спит в кроватке. Телеведущая решила установить камеру.
«Доброе утро! Налаживаю технику. Пока Анютка спит, я разбираюсь с видеокамерами. Я больше всего в жизни ненавижу разбираться с инструкциями и что-то делать по инструкции. Сижу туплю. Анютка пока не помощник. Вон она там спит», — поделилась звезда.