«Анюта пока не помощник»: Ольга Орлова засняла спящую дочку в кроватке с балдахином (видео)

Примечательно, что Ольга снова подверглась критике. Некоторые не верят, что она вынашивала ребенка и родила его. Злопыхатели считают, что артистка воспользовалась услугами суррогатной матери, носила накладной живот, а в роддоме показывала малышку, которой было уже несколько дней от роду.

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Орлова смеется над обвинениями. На этот раз она засняла, как дочка спит в кроватке. Телеведущая решила установить камеру.