В России снимут музыкальный фильм об «Иванушках International» и их фанатках

В августе-сентябре 2023 года в городах России должны будут стартовать съемки музыкальной комедии с рабочим названием «Тур с Иванушками» - о популярной группе «Иванушки International», о ее славе в 90-е и 00-е годы.
«В апреле будет финальный кастинг. Ведем переговоры, проект в стадии сборки. Кинорелиз, если успеем, сделаем к 7 марта следующего года», - цитирует ТАСС продюсера картины Дмитрия Пристанскова.
В продюсерском центре Игоря Матвиенко отметили, что съемки пройдут в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи. В итоге кино получится эдаким летним путешествием по югу России по музыку «Иванушек».
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По сюжету, три подруги, фанатевшие в детстве от «Иванушки International», после похорон их четвертой приятельницы понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка. И вот они решают исполнить свою мечту юности и едут в тур за группой. С ними в путешествии оказывается дочка одной из героинь, которая все время мешает женщинам исполнить их безбашенные хотелки. В итоге получится еще и семейное кино про извечный конфликт мам и дочерей.