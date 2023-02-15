В России снимут музыкальный фильм об «Иванушках International» и их фанатках

В августе-сентябре 2023 года в городах России должны будут стартовать съемки музыкальной комедии с рабочим названием «Тур с Иванушками» - о популярной группе «Иванушки International», о ее славе в 90-е и 00-е годы.

«В апреле будет финальный кастинг. Ведем переговоры, проект в стадии сборки. Кинорелиз, если успеем, сделаем к 7 марта следующего года», - цитирует ТАСС продюсера картины Дмитрия Пристанскова.

В продюсерском центре Игоря Матвиенко отметили, что съемки пройдут в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи. В итоге кино получится эдаким летним путешествием по югу России по музыку «Иванушек».