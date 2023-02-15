Ивлеева в прозрачной сорочке засветила «сочные булки» на публике в Нью-Йорке: алое белье заставило обомлеть

На этот раз Настя решила отметить День всех влюбленных. Она отправилась в клуб на вечеринку. Блогерша облачилась в прозрачную сорочку с кружевом. Она оголила свои формы. Блондинка надела алое шелковое белье, еще больше подчеркнув соблазнительность образа. Ивлеева блеснула своим декольте и пышным тылом.

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