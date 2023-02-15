Ивлеева в прозрачной сорочке засветила «сочные булки» на публике в Нью-Йорке: алое белье заставило обомлеть

Настя Ивлеева уже давно стала популярной персоной. Она раньше вела шоу «Орел и решка». Телеведущая теперь создает свои новые проекты. Она подружила со многими артистами. В последнее время блондинка много путешествует. Она успела приехать в Нью-Йорк. Звезда веселится в знаменитом городе.
На этот раз Настя решила отметить День всех влюбленных. Она отправилась в клуб на вечеринку. Блогерша облачилась в прозрачную сорочку с кружевом. Она оголила свои формы. Блондинка надела алое шелковое белье, еще больше подчеркнув соблазнительность образа. Ивлеева блеснула своим декольте и пышным тылом.
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Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
Многие подвергли Настю критике за откровенный лук. «Так выглядит дно», «В этот раз мне не зашло, Настя!», «Это какая-то старая занавеска», «Ушки спаниеля вошли в чат», «Это слишком», «Уже все видели», «Комплекс Волочковой», «Ужас какой», «Срам», — стали писать в Сети.
Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды