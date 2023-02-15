Виктория Боня в мокром платье игриво блеснула своими мощными формами: никакие трусики не нужны

На этот раз Боня проводит время на Мальдивах. Несколько дней она загорала на яхте в купальнике. А вот 14 февраля она устроила романтик на пляже в белом наряде. Поклонники считают, что у нее появился богатый возлюбленный.

А теперь Виктория поделилась кадрами, на которых покрасовалась в черном платье в пол с разрезами. Она плюхнулась в океан, намочив все свои прелести. Звезда оголила пышное декольте и изящные бедра.

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