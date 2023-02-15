Виктория Боня в мокром платье игриво блеснула своими мощными формами: никакие трусики не нужны

Виктория Боня стала популярной персоной после участия в шоу «Дом-2». Теперь светская львица живет в Монако. Она часто посещает красные дорожки и премии. В свои 43 года телеведущая следит за фигурой. Она старается выглядеть идеально. После восхождения в горы звезда устроила себе отпуск.
На этот раз Боня проводит время на Мальдивах. Несколько дней она загорала на яхте в купальнике. А вот 14 февраля она устроила романтик на пляже в белом наряде. Поклонники считают, что у нее появился богатый возлюбленный.
А теперь Виктория поделилась кадрами, на которых покрасовалась в черном платье в пол с разрезами. Она плюхнулась в океан, намочив все свои прелести. Звезда оголила пышное декольте и изящные бедра.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«Жить на яхте в Индийском океане, каждый день ездить по разным островам — что может быть более романтичным? Так не хотелось уезжать, что решили продлить отдых еще на три дня, но уже на острове», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Они решили, что она плавала без белья. Многие осыпали ее комплиментами.
«По Вике сразу видно, когда влюблена», «Русалочка», «Шикарная женщина в шикарном платье», «Вот это фигура», — прокомментировали пост подписчики.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды