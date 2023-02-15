Людмила Максакова отсудила у Фонда капремонта около 150 тысяч рублей за испорченную дверь

В Москве суд удовлетворил иск актрисы Людмилы Максаковой и взыскал более 150 тысяч рублей с Фонда капитального ремонта за испорченную входную дверь в квартире звезды.

Как рассказал представитель 82-летней артистки Антон Волов, летом 2022 года при проведении работ по ремонту фасада многоквартирного дома, в котором проживает Максакова, на балкон актрисы упал рабочий. Хозяйка квартиры в этот день была в отъезде.

«Она была на гастролях, провели вскрытие квартиры без участия собственника с последующей эвакуацией пострадавшего и его госпитализацией. Сотрудники МЧС вскрыли дверь, в результате чего она была повреждена», — цитирует Волова канал «Рен-ТВ».

По его словам, дверь в квартиру Максаковой после вскрытия не закрывалась — ее придерживала проволока. Таким образом, в помещении постоянно должны были находиться знакомые или коллеги артистки.