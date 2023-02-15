«Купальник пропал в недрах»: Бузова повернулась своим «раздобревшим персиком» к народу, изумив мощными формами

На этот раз Ольга решила начать утро с фотосессии. Она решила показать свою пятую точку во всей красе. Телеведущая не стесняется своих форм. Она позировала в купальнике мандаринового цвета. Звезда повернулась к камере своими ягодицами. Бузова продемонстрировала складочки под округлыми формами.

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