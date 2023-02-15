«Купальник пропал в недрах»: Бузова повернулась своим «раздобревшим персиком» к народу, изумив мощными формами

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает вести передачи на телевидении. Артистка также выступает на сцене. Она облачается в смелые наряды. Телеведущая не скрывает, что поправилась. Однако не смотря на все старания, пока она не смогла постройнеть. На съемках в Африке звезда носит летние наряды, которые едва прикрывают ее прелести.
На этот раз Ольга решила начать утро с фотосессии. Она решила показать свою пятую точку во всей красе. Телеведущая не стесняется своих форм. Она позировала в купальнике мандаринового цвета. Звезда повернулась к камере своими ягодицами. Бузова продемонстрировала складочки под округлыми формами.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Я все таки настаиваю, чтобы в моей ленте были красочные летние фотографии, ведь у меня сейчас лето в феврале. Взять купальник с собой, чтобы быстро сфоткаться после мотора - это про меня», – написала звезда.
Поклонники заметили, что она поправилась. «Немножко поправилась, очень хорошо», «Мощная какая-то стала», «Оль, все фото шикарные. Купальник супер», «Олечка, ты просто райская птичка», «Как раздуло орех», «Купальник пропал в недрах», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды