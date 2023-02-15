Стало известно о возращении Пугачевой и Галкина* в Россию: непростой выбор

Уже почти год обсуждается тема возвращения Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Россию.

Напомним, звездная чета покинула родину весной 2022 года, сказав, что это временно. Дескать, им нужно отдохнуть в Израиле и подлечиться. Однако отпуск у пары явно затянулся, кроме того, юмориста в России и вовсе признали иноагентом.

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Таролог Наталья Кувыкина в беседе с порталом «А теперь внимание!» предсказала их прилет в Россию, но при этом заметила, что это не совсем будет до конца, что-то их задержит в Израиле тоже. Вместе с тем, артисты обречены на осуждение в своей стране.

«И да, и нет. Если да, то втихушечку. И это возвращение для них окажется информационной катастрофой. Пугачеву и Галкина* начнут сурово хейтить, обсуждать и перемывать кости. Так что они одной ногой останутся в Израиле, другой — в России», — прокомментировала Кувыкина.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.