Бывший муж Дженнифер Лопес ждет седьмого ребенка от молодой жены-модели

Только в конце января мы писали, что бывший муж Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони женился в четвертый раз — на молоденькой «Мисс Вселенной» из Парагвая Наде Феррейре, — а вот уже и новость о том, что пара ждет ребенка.

14 февраля они сделали совместный пост в популярной на западе, но заблокированной в России социальной сети о пополнении в семействе.

«Лучший подарок ко Дню святого Валентина! Спасибо богу за это большое благословение в нашей жизни», — написали Марк и Надя, опубликовав фото рук, лежащих на беременном животике 23-летней девушки.

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Для Феррейры это будет первый малыш, а вот у 54-летнего Энтони уже есть шесть детей от разных женщин, в том числе близнецы от Дженнифер Лопес. Повышает демографию мастер сальсы из Нью-Йорка.