«Гореть вам в аду! Твари!»: Кудрявцева обложила журналистов, написавших о ее смерти

Ведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций, когда увидела свежие новости о себе. Горе-журналисты сообщили публике, что она якобы умерла.

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Не удивительно, что звезду затрясло от слухов, которые явно были преувеличены. Самый кошмар заключался в том, что эту заметку прочитали мама и сестра Леры Кудрявцевой. Родственницы не сразу дозвонились до ведущей и долго не могли найти себе места.