«А кому его послать не хочется?»: ругань Лепса в сторону Галкина* оправдал Худяков

На днях народный артист России Григорий Лепс нецензурно послал Максима Галкина* прямо со сцены во время концерта в Ставрополе.

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«Натали, утоли мои печали и вали». Массовые интерпретации находил. «Зубами мне орехов наколи». Особенно мне нравится: «Натали, я купил тебе на кладбище земли». Галкин* может идти на …» — брякнул Григорий Лепс.

Некоторые россияне осудили знаменитость за грубость, политик Роман Худяков тоже написал в личном блоге, что не приветствует такие высказывания. Вместе с тем оправдал звезду, заметив, что это хотели бы сделать многие.

«Да и кому (будем откровенны) из российских мужиков, не хочется, иногда так же, как Гриша, в сердцах сказать им всем, всей этой сволочи, включая Галкина*: «Идите вы на ***»!? Хоть и некрасиво, конечно!» — заявил Худяков.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента