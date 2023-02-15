Анну Большову признали невиновной в смертельном ДТП в Калужской области

Знаменитая актриса Анна Большова признана невиновной в смертельном ДТП в Калужской области. Речь идет о трагедии, случившейся 14 октября 2022 года, когда звезда кино и сериалов на своем автомобиле наехала на 31-летнюю девушку, от чего последняя скончалась.

«В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено», — цитирует пресс-службу УМВД Калужской области издание mkkaluga.ru.

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужа погибшей под колесами актриса девушки. Якобы мужчина оставил свою жену на улице в опасном состоянии.

«Мужчина на личном автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, извлек ее из транспортного средства и положил поперек проезжей части. После чего оставил ее лежать в темное время суток на неосвещенном участке проезжей части, а сам уехал в другой населенный пункт», — поясняют в пресс-службе.

В результате Большова наехала на лежавшую на темной дороге девушку по пути к себе на дачу — звезда просто не увидела несчастную. В тот вечер Анна была трезва, сама вызвала полицию и скорую. По одной из версий, жертва могла умереть еще до наезда актрисы.