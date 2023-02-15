Бузова в монокини блеснула выпуклостью «ореха»: показала народу пышности (фото)

Бузова в монокини блеснула выпуклостью «ореха»: показала народу, что пышности (фото)

Ольга Бузова. Фото: личный архив

Поющая телеведущая произвела фурор на отдыхе.

Ольга Бузова похвасталась своей точеной фигурой: при всей стройности поющая телеведущая обладает весьма упитанным «орешком».

Позируя в апельсиновом монокини, экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова повернулась так, чтобы сочнее показать свои «аппетитки». Поклонники лишились дара речи.

Многие удивились тому, какие формы скрывает поп-дива под юбкой. С виду Бузова не производит впечатления особы, которая обладает такими пышностями пониже поясницы.

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«Ого! Вот это да! А с виду тощая», «Красиво смотрится сзади», «Наприседала «орешек», «Какие формы! Шалунья», «Сочно!» — пишут фолловеры.

Ольга Бузова в монокини показала пышности. Фото: личный архив

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