Бузова в монокини блеснула выпуклостью «ореха»: показала народу пышности (фото)

Ольга Бузова похвасталась своей точеной фигурой: при всей стройности поющая телеведущая обладает весьма упитанным «орешком».
Позируя в апельсиновом монокини, экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова повернулась так, чтобы сочнее показать свои «аппетитки». Поклонники лишились дара речи.
Многие удивились тому, какие формы скрывает поп-дива под юбкой. С виду Бузова не производит впечатления особы, которая обладает такими пышностями пониже поясницы.
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«Ого! Вот это да! А с виду тощая», «Красиво смотрится сзади», «Наприседала «орешек», «Какие формы! Шалунья», «Сочно!» — пишут фолловеры.
Ольга Бузова в монокини показала пышности. Фото: личный архив