Бузова в монокини блеснула выпуклостью «ореха»: показала народу пышности (фото)

Ольга Бузова похвасталась своей точеной фигурой: при всей стройности поющая телеведущая обладает весьма упитанным «орешком».

Позируя в апельсиновом монокини, экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова повернулась так, чтобы сочнее показать свои «аппетитки». Поклонники лишились дара речи.

Многие удивились тому, какие формы скрывает поп-дива под юбкой. С виду Бузова не производит впечатления особы, которая обладает такими пышностями пониже поясницы.

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