Стивен Спилберг признался, почему отказался снимать «Гарри Поттера»

Стивен Спилберг мог снять «Гарри Поттера». По крайней мере, первый фильм. Но осознанно отказался от этой возможности. В новом интервью 76-летний режиссер объяснил, почему так поступил.

«Кейт (Кэпшоу, вторая жена Спилберга, - Прим. авт.) и я начали создавать семью, и у нас появились дети. Выбор, который мне пришлось сделать, заключался в том, нужна ли мне работа, которая переместила бы меня в другую страну на четыре или пять месяцев, где я не видел бы свою семью каждый день… Это был разъединяющий опыт», — сказал Стивен в интервью индийской кинокомпании Reliance Entertainment.

«Было несколько фильмов, которые я тогда решил не снимать. Я решил отказаться от первого «Гарри Поттера», чтобы провести следующие полтора года со своей семьей, с подрастающими маленькими детьми. Так что я пожертвовал отличной франшизой и сегодня, оглядываясь назад, я очень счастлив, что провел время со своей семьей».