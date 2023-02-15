Ночью стало хуже, не может дышать сам: последние новости о состоянии Романа Костомарова

Мама Романа Костомарова Валентина Николаевна в беседе с журналистами призналась, что в СМИ то и дело появляются новые данные о состоянии ее сына, однако, не вся информация имеет достоверность. При этом комментировать ампутацию кистей рук у олимпийского чемпиона его мама не стала, пообещав, что всеми сведениями они поделятся, когда придет время. Однако и опровергать информацию источника из медицинских кругов о том, что спортсмену провели операцию на кистях, Валентина Николаевна не стала.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Если судить по последним новостям в СМИ о состоянии Романа Костомарова на среду, 15 февраля, то самочувствие фигуриста оставляет желать лучшего. Ранее друг спортсмена конькобежец Иван Скобрев делился тем, что фигуриста стали чаще приводить в сознание. В такие минуты Роман Костомаров пытается поговорить с семьей, однако, сил у него мало. Он общается с женой Оксаной Домниной и врачами шепотом. При этом олимпийский чемпион даже пробовал вставать. Хотя после ампутации стоп прошло не много времени.

По новой информации, которую передают источники в медкругах, состояние Романа Костомарова резко ухудшилось. Ему стало плохо ночью.

«Спортсмен сейчас не может самостоятельно дышать, есть проблемы с легкими, врачи погрузили его в медикаментозный сон», — пишут в прессе.

Врачи опасаются за состояние левого легкого спортсмена из-за развития фиброза.

Сайт Teleprogramma.pro желает олимпийскому чемпиону скорейшего выздоровления.

По материалам 7days, 5-tv.ru