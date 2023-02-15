«Быстро вправит ему мозги»: подноготную ссоры Тодоренко и Топалова раскрыла Миро

Еще недавно блогер Лена Миро удивлялась, что Регина Тодоренко и Влад Топалов отдыхали раздельно. Ведущая улетела на острова без мужа, а тот возьми, да и признайся публике, что ему хорошо одному.

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Миро уверена, что Топалов устал от активности Тодоренко. Но сейчас она вернулась домой, однако радость от встречи у супругов была недолгой. Звезда призналась, что поругалась с мужем. Произошло это перед встречей с поклонниками.

Лена Миро убеждена, что Регина Тодоренко заставила мужа туда поехать, поскольку не может позволить расслабиться ни себе, ни своему избраннику даже сразу после путешествия. На фоне этого поклонники заговорили о возможном расставании пары. Однако Блогер уверена, что это не случится — ведущая не допустит.