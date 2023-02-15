Нездоровая полнота ушла! Успенская — о состоянии Баскова после операции: что с ним было

Еще совсем недавно Николай Басков переживал не самые лучшие времена. На это обратили внимание поклонники «Золотого голоса России». Лицо артиста стало отечным, казалось, что он просто набрал лишний вес. Но это совсем не так. Ситуацию в свежем интервью пояснила Любовь Успенская. Она пролила свет на произошедшее, уточнив, что же на самом деле было с певцом. Болезненный внешний вид Николая Баскова был связан с его здоровьем.

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«Он такой человек, который никогда не сдается. У него была сложная жизнь, он пережил операцию. Мы очень все переживали, боялись за его здоровье, но Коля победил болезнь, Коля вернулся в строй», — заверила Успенская.

Сам Николай Басков намекнул, что у него была операция на связках ног. Сейчас нездоровая полнота ушла. Певец на самочувствие не жалуется.

По материалам 5-tv.ru